Mühlenbrücke soll jetzt fahrradsicher sein

Handläufe für 30.000 Euro - Radfahrer müssen mittig bleiben

Monteur Thomas Ullbrich führt letzte Restarbeiten am neuen Handlauf aus, den hat die Mühlenbrücke auf beiden Seiten erhalten.

Neustadt (os). Ein durchgehender Handlauf in 1,05 Meter Höhe soll den großen Unterschied machen. Er ist der Kompromiss bei der Sicherung der Mühlenbrücke - die mit den Betonwellen über die Kleine Leine.

Das historische Bauwerk hat für 8.000 Euro den Edelstahl-Handlauf bekommen, damit die Stadt die Verkehrssicherungspflicht nach EU-Verordnung erfüllt. Die schreibt eigentlich mehr Höhe vor, laut Stadtsprecher Benjamin Gleue ist das jetzt installierte Geländer aber der Kompromiss in Sachen Denkmalschutz. Damit auch mit Handlauf kein Radfahrer in den Flusslauf fallen kann, ist radeln künftig nur noch in der Brückenmitte zwischen den Betonwellen erlaubt. Entsprechende Kennzeichnungen oder Schilder werden noch umgesetzt. In Richtung Ecksteinmühle wird sich an die Brücke noch ein Geländer anschließen, damit auch dort niemand zu Schaden kommen kann. Gesamtkosten inklusive der ausstehenden Markierung oder Beschilderung: 30.000 Euro. „Aus Sicht der Stadt gibt es keine andere Möglichkeit“, so Gleue.

Erste Passanten monierten bereits das „schiefe“ Geländer, das liegt laut Stadtsprecher aber an der unterschiedlichen Mauerhöhe. Der sollte hier nicht gefolgt werden, die Entscheidung fiel zugunsten einer gleichmäßigen Höhe des Handlaufes am steinernen Brückengeländer.

