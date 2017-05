Bauschutt landet mitten im Wald

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Mardorf (dgs). Haus renoviert - und den Bauschutt mitten im Wald abgeladen. Über zwölf Kubikmeter Dämmmaterial wie Glaswolle und Styroporplatten entdeckte die Polizei nach einem Hinweis in einem Waldstück am Pferdeweg. Abgeladen haben Unbekannte den Bauschutt dort vermutlich in dem Zeitraum zwischen Sonntag und Donnerstag. Als „besondere Dreistigkeit“ bezeichnet es die Polizei, dass der Müllberg mitten auf dem Weg liegt und somit den Durchgang versperrt. Aufgrund eines Reifenabdrucks auf eine der Styroporplatten vermuten die Beamten, dass der Bauschutt mit einem landwirtschaftlichen Anhänger in den Wald transportiert wurde. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Umweltdelikt machen können, werden gebeten, sich auf dem Neustädter Polizeikommissariat, Telefon 05032/9559115, zu melden. Foto: Gade-Schniete

