B6-Brücke Richtung Hannover am Wochenende komplett dicht

Fahrbahnriss wird saniert - Mecklenhorster Straße für Umleitung ampelfrei

Der Riss in der Fahrbahnoberfläche ist deutlich zu erkennen, damit kein weiterer Schaden entsteht und die Brücke dadurch möglicherweise noch komplett unbenutzbar wird, steht die Sanierung an.

Neustadt (os). Durch die Sperrung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen hat der Verkehr in der Innenstadt ohnehin schon zugenommen, von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, wird es allerdings wohl richtig eng. Um einen Riss in der Fahrbahnoberfläche auf der B 6-Brücke über die Leine zu sanieren, ist die Richtungsfahrbahn Hannover in dieser Zeit komplett gesperrt. Immerhin dürfte am Wochenende der Schwerlastverkehr weitgehend wegfallen, dafür muss der gesamte Verkehr auf der Strecke durch die Innenstadt.

Wie die Verwaltung mitteilt, werden die Fahrzeuge bereits in Himmelreich von der Bundesstraße gelotst und sollen über Nienburger Straße, Bahnhofskreuzung, Herzog-Erich-Allee, Mecklenhorster Straße und Hannoversche Straße zurück auf die B 6 geführt werden.

Da an der Mecklenhorster Straße auf Höhe zur Einmündung in die Hannoversche Straße momentan ebenfalls gebaut wird, bleibt die aus Richtung Innenstadt kommende erste Rechtsabbiegespur gesperrt. Die Baustellenampel, die momentan den Verkehr auf Höhe der Baustelle regelt, wird für das Wochenende abgeschaltet – der Verkehr kann an diesen Tagen somit über beide Fahrbahnen fließen.

Grund für die Arbeiten auf der Brücke ist ein kürzlich entstandener Riss in der Asphaltdecke, der sich mehrere Meter quer über die Fahrbahn schlängelt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt daher auf einer Fläche von rund 24 Quadratmetern die Fahrbahn erneuern. Dies ist notwendig, damit am Brückenbauwerk kein weiterer Schaden, beispielsweise durch eindringendes Regenwasser, entsteht.

