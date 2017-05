FDP und UWG unterstützen Forderung der Frühschwimmer

Eisbrenner: „Nur zwölf Personen wirklich betroffen“

Welche Zeiten bekommen Frühschwimmer im neuen Hallenbad? Die Diskussion geht weiter. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Die Frühschwimmer-Interessenvertretung, die sich - wie berichtet - für mehr Zeiten im neuen Hallenbad einsetzt, bekommt Unterstützung aus der Politik. Bisher macht sich aber erst die Opposition - FDP und UWG - für das morgendliche Schwimmen stark. Wann sich die Politik mit einem entsprechenden Antrag der Frühschwimmervertretung befassen wird, ist offen. Die Sitzung des Kultur- und Sportausschusses am 16. Mai wurde „mangels Themen“ abgesagt.

FDP-Ratsherr Thomas Iseke teilte mit, die Liberalen unterstützten die Forderung der Frühschwimmer nach einem Angebot an drei Tagen pro Woche - auch in den Ferien. Nach Isekes Worten möchte sich die Ratsmehrheit erst nach der öffentlichen Vorstellung des Betriebskonzeptes darüber reden. Eine geänderte Variante hatte Wirtschaftsbetriebe-Geschäftsführer Helmut Eisbrenner bereits in der vergangenen Woche angekündigt.

Der Chef der Hallenbadbetreiberin legte aber auch Zahlen vor: „Nur zwölf der 150 Frühschwimmer kommen mehr als zwei Mal die Woche.“ Gegenüber Schwimmbadleiter Heino Lohmann sollen zudem mehrere Frühschwimmer geäußert haben, zwei Tage würden ihnen reichen.

Eine öffentliche Diskussion über das Betriebskonzept fordert dagegen der UWG-Vorsitzende und Ratsherr Günter Hahn. Die Wählergemeinschaft möchte in diesem Zuge auch endlich Aussagen zu Eintrittspreisen hören, ebenso werden konkrete Kosten für den Frühschwimmerbetrieb gefordert. „Im Moment muss man den Eindruck haben, dass der Neubau ein Rückschritt statt Fortschritt ist. Damit die Kosten nicht davon schwimmen, soll offensichtlich auf Kosten der Badbenutzer, hier der Frühschwimmer, obwohl die Kosten dafür noch der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, gespart werden“, ärgert sich Günter Hahn. Der Antrag der Frühschwimmer soll durch die Ratsfraktion „positiv begleitet“ werden. Hahn fragt sich zudem, ob der Badbau angesichts von rund sechs Wochen Verzögerung wohl im Kostenrahmen bleibt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 947 vom 06.05.2017