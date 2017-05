Gülle-Tourismus notwendig und von der Düngerbehörde gefördert

Hagen (os). „Diese Diskussion können wir nicht gewinnen“, sagt Landvolk-Vorstand Volker Hahn. Der Landwirt aus Hagen ist sich sicher, dass seine Berufskollegen und er nicht gegen das Bauchgefühl von Teilen der Bevölkerung ankommen, wenn es um Düngung und Wasserqualität geht.

Die Neustädter Zeitung hat Fotos vom 28. April erhalten, die einen Tanklaster mit Kennzeichen aus dem Landkreis Vechta zeigen, der eine große Landmaschine versorgt, die auf einem Feld an der Hagener Straße Gülle verteilt.

„Ich bin ja selbst dafür, Gülle dort auszubringen, wo sie produziert wird, aber sie ist nun mal ein Komplettdünger, der uns hilft, Mineraldünger einzusparen“, sagt Hahn. „Hier vor Ort fällt nicht mehr so viel Gülle an, dass wir den Bedarf für eine vernünftige Düngung decken können“, sagt der Landwirt. Nach seinen Worten ziehe besonders der Mais „mehr Nährstoffe aus dem Boden als aufgebracht werden. Also, wo ist das Problem?“

Er verweist auf die Wasserschutzberatung und die mehr als 20-jährige Kooperation der Landwirte mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt. Auf die hält auch dessen Qualitätsmanagment-Beauftragter Dietrich Mörlins große Stücke. „Das Engagement der Landwirte im Bereich Hagen ist enorm“, sagt er, wünscht sich dafür aber auch entsprechende finanzielle Unterstützung des Landes. „Der Düngereinsatz ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen“, so Mörlins. Spätestens in zehn Jahren - Wasser braucht etwa 30 Jahre von der Oberfläche in die Tiefe aus der es die Brunnen entnehmen - erwartet er Verbesserungen der Werte durch die Kooperation.

Zur Gülleverteilung aus Vechta weist Mörlins auf die neu eingerichtete Güllebehörde des Landes hin, angesiedelt bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Die sollen unter anderem für eine Verteilung der Gülle aus Gebieten mit hoher in Bereiche mit geringerer Viehdichte sorgen“, sagt er. Damit wäre das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als übergeordnete Ebene für Güllebehörde und Landwirtschaftskammer auch mit verantwortlich für eine solche Verteilung.

Das weist Ministeriumssprecher Klaus Jongebloed allerdings zurück: „Vieh haltende Betriebe müssen nachweisen, dass ihnen genügend Fläche zur Verfügung steht, um den bei ihnen anfallenden Wirtschaftsdünger den Gesetzen entsprechend auszubringen - nämlich so, dass es nicht zu einer Nitrat- und Stickstoff-Überlastung der Böden kommt. Um Gülletourismus zu vermeiden, wird man in einigen Regionen um eine Reduzierung der Tierzahlen nicht herumkommen.“ Klar sei aber auch: Falls es zu Gülletransporten komme, böten sich naturgemäß solche Regionen an, „in denen keine Massentierhaltung zu verzeichnen ist und in denen also künstlicher Mineraldünger durch natürlichen Wirtschaftsdünger ersetzt werden könnte“, so Jongebloed.

Die Landwirtschaftskammer bestätigte indes ein Verbundprojekt „Wirtschaftsdüngermanagement“, in dem versuchsweise eine solche Verteilung zwischen Regionen unterschiedlicher Viehdichte läuft.

