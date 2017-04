„Es ist schwer zu prognostizieren, wieviele LKWs die Umleitungsstrecke annehmen“

Ampel und Schilder stehen - betroffene Bürger fordern mehr Sicherheit

Rund 50 Zuhörer, vornehmlich aus den von der Umleitung betroffenen Ortschaften, brachten ihre Bedenken gegen die zu erwartende Verkehrsbelastung vor.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Seit gestern Morgen ist die Umleitungsstrecke über die Dörfer ausgeschildert. Lastwagen über 7,5 Tonnen sollen in Höhe der Abfahrt Neustadt-Leinstraße oder Neustadt-Gewerbegebiet von der Bundesstraße 6 abfahren und über Suttorf, Basse, Mariensee, Empede umgeleitet werden. „Es ist schwer zu prognostizieren, wieviele LKWs die Umleitungsstrecke annehmen“, machte Fachbereichsleiter Jörg Homeier in der Ratssitzung am Donnerstag deutlich. Rund 50 Zuhörer, vornehmlich aus den betroffenen Ortschaften, nahmen an der Sitzung teil.

Seit Freitagmorgen steht auch die Ampelanlage in Basse, die den LKW-Verkehr an der engen Kreuzung in Richtung Mariensee regeln soll. Die Stadtverwaltung hat für das lange Wochenende mit dem Maifeiertag drei Mitarbeiter aus dem Bürgerservice abgestellt, die zusammen mit der Polizei regelnd eingreifen sollen, wenn es zu Problemen kommt.

Bisher ignorieren noch immer die meisten LKW-Fahrer das Fahrverbot über die B6-Brücke - trotz eindringlicher Warnung der zuständigen Landesstraßenbaubehörde in Hannover. Eine Nachprüfung der Spannbetonkonstruktion über die Leine hatte eklatante Mängel ergeben. Es könne sein, dass die Brücke unter der permanenten Belastung einfach „wegknallt“, warnen Experten.

Die Landesstraßenbaubehörde hofft durch Hinweisschilder schon auf den Autobahnen den LKW-Verkehr großräumig um Neustadt umleiten zu können. Noch stehen aber längst nicht alle Schilder. Wenn weiter LKWs die Brücke passieren, kündigt die Behörde auf der B 6 Fahrbahnbegrenzungen in der Breite oder Höhe an, die das unmöglich machen. Die Lage sei ernst, heißt es.

Bewohner der betroffenen Ortschaften an der Umleitungsstrecke indes fürchten um die Verkehrssicherheit in ihren Dörfern. „Suttorf ist ohnehin schon vom Durchgangsverkehr gebeutelt“, beklagt Christoph Stolle in der Einwohnerfragestunde. Teilweise würden Autofahrer mit Tempo 100 durch die Ortschaft fahren. Stolle fordert, Querungshilfen und Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt und ein Nachtfahrverbot für LKWs. Mütter aus Basse fürchten um die Sicherheit der Schulkinder.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 946 vom 29.04.2017