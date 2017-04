Dreimal Patt, dann entscheidet das Los

Wiebke Osigus ist SPD-Landtagskandidatin

Es geht ins Losverfahren: Wiebke Osigus (li.) mit Unterbezirks-Geschäftsführerin Uta M. Biermann und Mustafa Erkan nach dem Patt im dritten Wahlgang.

Neustadt (gi). Die Delegierten der SPD-Ortsvereine im Landtagswahlkreis 33 haben keinen Kandidaten für die Landtagswahl im Januar mit Mehrheit gewählt. Drei Wahlgänge gab es, dreimal fiel das Ergebnis mit 20 Stimmen für den Bewerber Mustafa Erkan und 20 Stimmen für die Bewerberin Wiebke Osigus aus. Also kam was leider kommen musste, das Los entschied. Die Geschäftsführerin des SPD-Unterbezirkes Region Hannover, Dr. Uta M. Biermann bereitete zwei Zettel mit den Namen beider Bewerber vor und legte sie in den Stimmzettelwürfel. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Unterbezirkes Hannover, Andreas Gehrke blieb es vorbehalten, einen Namen zu ziehen. Es war der von Wiebke Osigus. Bereits im Vorfeld zeigte sich keine klare Linie, wer Landtagskandidat werden würde. Der SPD-Ortsverein Neustadt entschied sich mit Mehrheit für Mustafa Erkan und der SPD-Ortsverein Wunstorf mit Mehrheit für Wiebke Osigus. „Ich freue mich sehr“, so Osigus gegenüber unserer Zeitung unmittelbar nach der Entscheidung. Sie will nun die gute Arbeit des Landtagsabgeordneten Mustafa Erkan fortsetzen. Natürlich zeigte sich Erkan enttäuscht. „Das sind die Spielregeln der Demokratie“, sagte er trotzdem in seiner ersten Stellungnahme.

Für Torben Klant, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins aus Wunstorf liege die SPD allen am Herzen. Er habe keine Triumpfgefühle, jetzt müsste alle Kraft eingesetzt werden, um die Bundestags- und Landtagswahl zu gewinnen. Der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende rief dazu auf, geschlossen aufzutreten. Es müsse sich gerüttelt und geschüttelt und gemeinsam in den Wahlkampf gezogen werden. Vor der Wahl hatten die Kandidaten in jeweils fünf Minuten Redezeit die Möglichkeit, sich vorzustellen. Erkan hob seine fünfjährige Amtszeit als Landtagsabgeordneter hervor. Am Menschen nahe dran zu sein, hatte bei ihm immer eine hohe Priorität. Für ihn sei der Beruf als Abgeordneter eine Berufung. Wiebke Osigus sprach von neuen Impulsen, die die SPD brauche und setze auf ein kooperatives Miteinander. Sie sei keine Gegnerin sondern eine Sozialdemokratin und setzte sich für eine Basisarbeit mit den Bürgern ein. Die rot-grüne Landesregierung habe gute Arbeit geleistet und müsse sie auch fortsetzen.

