„Ein großer Baustein ist fertig, weitere müssen folgen"

Westseite des Bahnhofs offiziell eröffnet

Bürgermeister Uwe Sternbeck und Regionspräsident Hauke Jagau (re.) haben die sanierte Westseite des Bahnhofs offiziell eröffnet. Foto: Schönberger

Neustadt (js). Neue Rampe, Bike-und-Ride-Anlage und Kurzzeitparkplätze: Auf der Westseite des Bahnhofs hat sich in den vergangenen Jahren kräftig was getan, am Mittwoch wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und die barrierefreie Westseite von Regionspräsident Hauke Jagau und Bürgermeister Uwe Sternbeck eröffnet. Während der Bauarbeiten wurde der Vorplatz grundsaniert und mit einer großen Treppenanlage versehen, außerdem ein barrierefreier Zugang zur Unterführung geschaffen. Die neue Park-und Ride-Anlage bietet zudem 224 Stellplätze, davon befinden sich 160 in einer abschließbaren Fahrradgarage mit Lademöglichkeiten für E-Bikes. Bei der Eröffnung sagte Jagau, die Erneuerung sei „ein wichtiger Schritt, denn für den öffentlichen Personennahverkehr ist Neustadt ein wichtiger Knotenpunkt, der einen hohen Zulauf hat - und natürlich sind auch die Ansprüche und Erwartungen gestiegen.“ Der Bahnhof sei mit rund 6.300 Ein- uns Aussteigern pro Werktag eines der am stärksten frequentierten Nahverkehrskreuze in der Region. Mehr als 4.000 Menschen nutzten zudem den ZOB. Rund 2,5 Millionen hat die Baumaßnahme zuzüglich der Planungskosten und dem Grunderwerb gekostet. „Gut angelegtes Geld“, so Jagau.

Bürgermeister Uwe Sternbeck betonte jedoch, dass weitere Sanierungen nötig seien. „Ich freue mich, dass wir die Anlage endlich in Betrieb nehmen können. Wir sind aber natürlich auch mit diesem großen Baustein noch nicht fertig. Die alte Treppe auf dieser Seite muss im nächsten Schritt saniert werden, das ist unbedingt notwendig. Beim Darüberlaufen fühlt es sich an, als ob man über einen großen Hohlraum geht.“ Darüber hinaus wolle man sich zukünftig die verkehrlichen Verhältnisse genauer anschauen und auch über das Gebäude an der Westseite gebe es Gespräche mit den Eigentümern. Die Stadt sei nicht glücklich über das Erscheinungsbild.

Ein Fahrradstellplatz kann bei der Stadt beantragt werden. Die Nutzung der Garage ist kostenlos, kann aber ausschließlich von Inhabern eines ÖPNV-Jahresabonnements genutzt werden. Interessenten können sich dafür bei Heinrich Mücke unter Telefon 05032/84245 melden. Wer keinen Stellplatz erhalte, könne sich auf einer Warteliste eintragen lassen.

