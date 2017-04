Großeinsatz der Polizei nach Drohung mit Schusswaffe

Tatvorwurf noch nicht geklärt - bekannte Familienfehde

Mit großem Aufgebot griff die Polizei bei einer Auseinandersetzung zwischen Mitglieder zweier verfeindeter libanesischer Familien ein, ...

Neustadt (os). Zwei Mitglieder polizeibekannter libanesischer Familien sind am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr erneut aneinander geraten. Ein 22-Jähriger soll seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Die Polizei zog massive Kräfte aus mehreren Kommissariaten zusammen - acht Streifenwagen mit uniformierten und zivilen Beamten - und fahndete zunächst nach dem Beschuldigten, der kam dann aber selbst zum angeblichen Tatort an der Wunstorfer Straße zurück und wurde zunächst festgenommen. Der 22-jährige Mann wurde durchsucht, sowohl bei ihm als auch in seiner Wohnung fanden die Ermittler aber keine Schusswaffe. Am Abend kam er wieder auf freien Fuß.

Die Wohnung des Mannes befindet sich im Gebäude der islamischen Gemeinde. „Die Gemeinde hat mit der ganzen Aktion aber nichts zu tun“, sagt Hauptkommissar Jürgen Winkler, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Neustadt.

Die beiden Familien haben sich in Neustadt schon öfter gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert, unter anderem eine Messerstecherei am Bahnhof. Das erklärt auch das große Polizeiaufgebot. Anders als sonst tauchten am Dienstag jedoch nicht große Teile der Familienverbände am Einsatzort auf.

