„Wir machen weiter - es lohnt sich": Flüchtlinge beginnen Ausbildung bei Temps

SPRINT-Projekt sorgt für Nachwuchs im Malereibetrieb

Neustadt (dgs). „Wir machen weiter - es lohnt sich“, zieht Geschäftsführer Ulrich Temps ein überaus positives Fazit. Ein Jahr lang hat der Malereibetrieb zusammen mit den Berufsbildenden Schulen Neustadt (BBS) eine sogenannte SPRINT-Klasse betreut. SPRINT - das ist ein Sprach- und Integrationsprojekt für jugendliche Flüchtlinge (die NZ berichtete). Inzwischen ist nicht nur eine zweite SPRINT-Klasse im Unternehmen an den Start gegangen, sondern mit SPRINT-Dual bietet Temps jungen Flüchtlingen jetzt auch den Einstieg in eine Berufsausbildung. Zehn Teilnehmer haben im Februar im Unternehmen begonnen, darunter sieben Maler, ein Lackierer und zwei Bürokräfte. „Es macht Spaß, ich habe schon viel Neues gelernt“, erzählt Riad Almiro. Der Syrer hat vorher bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover gearbeitet. In diesem Großunternehmen gab es für ihn nicht die Perspektive einer Ausbildung.

„Das sehen wir anders“, betont Temps. „Für uns ist es eine Investition in die Zukunft“. Seine Familie sei ebenfalls nach dem Krieg nach Neustadt geflüchtet, wo sein Vater das Unternehmen aufgebaut habe. Er wolle gern etwas von dem Erfolg zurückgeben. Temps berichtet am Dienstagmorgen im Rahmen des „Ausbilder-Frühstücks“ über seine Erfahrungen mit jungen Flüchtlingen. Zu der Veranstaltung sind im Schulungs- und Ausbildungszentrum Temps örtliche Firmen sowie Vertreter aus Schulen, der Agentur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft zusammengekommen. Geeignete Auszubildende zu finden ist für Unternehmen ein großes Problem.

„Sie müssen nach außen, aber auch nach innen werben“, rät Temps den Firmen. Auch unter seinen Mitarbeitern - allein in Neustadt sind es über 260 - gab es beim Projektstart von SPRINT ein „Murren“. Er habe seiner Belegschaft deutlich gemacht, dass das Unternehmen ohne neuen Nachwuchs bestandsgefährdet sei. Das habe für Akzeptanz gesorgt, berichtet Temps. „Die Flüchtlinge möchten arbeiten und sich integrieren“, lautet seine Erfahrung. Die Teilnehmer von SPRINT-Dual werden seit Februar bei Temps auf ihren Einstieg in die Berufsausbildung am 1. August vorbereitet. Alle haben feste „Patengesellen“. Drei Tage sind sie in der Firma tätig, zwei Tage in der Berufsschule. Nach den ersten Monaten im firmeneigenen Ausbildungszentrum werden die künftigen Azubis demnächst auf den Baustellen eingesetzt. Die deutsche Sprache sei da elementar wichtig, erklärt Temps. Wegen mangelnder Sprachkenntnisse habe sich die Firma daher von zwei Teilnehmern noch während der Probezeit trennen müssen, bedauert er.

Bürgermeister Uwe Sternbeck lobte das Ausbilder-Frühstück. Das Thema Ausbildung rücke immer mehr in den Fokus. „Es kippt in vielen Berufen“, so Sternbeck. „Wir merken das auch in der Stadtverwaltung“. Etliche ziehe es nach der Ausbildung in die Landeshauptstadt, bedauert er.

