Gesundes Trinkwasser: Ganz nah am Grenzwert ist für viele grenzwertig

Großes Interesse an Informationsveranstaltung des Wasserverbandes

Rund 200 Zuhörer wollen sich über ihr täglich Trinkwasser informieren.

Bürgermeister Uwe Sternbeck (Mi.), Geschäftsführer Reinhard Niemeyer und Verbandsvorsteher Wilfried Aick vom Wasserverband stehen Rede und Antwort.

Neustadt (dgs). Hoch her ging es bei der Informationsveranstaltung „Trinkwasserqualität im Neustädter Land“ am Mittwochabend. Eingeladen hatte der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN), zuständig für die Trinkwasserversorgung insbesondere der Dörfer des Neustädter Landes. Anders als in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Poggenhagen, Suttorf und Mecklenhorst, die von den Stadtwerken mit Harzwasser versorgt werden, sind im Trinkwasser aus dem Wasserschutzgebiet Hagen hohe Nitratwerte enthalten (die NZ berichtete).

Rund 200 Interessierte drängten sich im Bürgersaal, darunter zahlreiche Mitglieder der neuen Bürgerinitiative für nitratfreies Wasser für Mardorf und Schneeren. Das Thema Nitrat schürt zweifellos Ängste. Es gibt Familien mit kleinen Kindern im Stadtgebiet, die nur noch Mineralwasser trinken. In einer Kinderarztpraxis in der Stadt wird laut Aussage einer Mutter vor der Verwendung des Wassers zur Zubereitung der Säuglingsnahrung gewarnt.

„Das vom WVGN gelieferte Trinkwasser hat eine sehr gute Qualität“, hieß es dagegen von Seiten des Wasserverbandes. Es könne vom „Baby bis zum Greis“ bedenkenlos getrunken werden“, machte der Geschäftsführer des WVGN, Reinhard Niemeyer, deutlich. Laut Umweltbundesamt eigne sich Trinkwasser „frisch aus dem Hahn“, in dem alle Grenzwerte eingehalten werden, auch immer zur Zubereitung von Säuglingsnahrung, führte Niemeyer an. Mit derzeit 39 Milligramm pro Liter liegt der Nitratwert im Wasserwerk Hagen aber nicht allzu weit unter dem Grenzwert von 50 mg/l. „Und ganz nah am Grenzwert ist grenzwertig“, erklärt Franz H. Möbius von der Bürgerinitiative unter dem Beifall vieler Zuhörer.

„Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben“, betonte Verbandsvorsteher Wilfried Aick gleich zu Beginn der teilweise hitzig geführten Diskussion. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) bereite das Wasser auf, sei aber nicht Verursacher der Einleitungen. Den Verdacht, nitratbelastetes Trinkwasser könne krebserregend sein, sah Aick nicht gegeben. „Medizinische Analysen sind aber auch nicht unser Metier“, erklärte er mit Blick auf die zuständigen Gesundheitsbehörden. Laut Bundesumweltamt eigne sich Trinkwasser immer zur Zubereitung von Säuglingsnahrung, fügte Geschäftsführer Niemeyer hinzu.

Immer wieder fragten Diskussionsteilnehmer nach Möglichkeiten der „Verschneidung“ des in Hagen geförderten Wassers mit dem im Forst Esloh (bei Seelze-Gümmer) oder mit Harzwasser, die sehr viel geringere Nitratwerte aufweisen. „Schließen Sie Ihr Wasserwerk in Hagen, geben Sie uns Harzwasser“, forderte Thomas Rätzke von der Bürgerinitiative rigoros.

Das gehe nicht einfach so mit „Schieber hoch“, hielt Niemeyer dagegen. Der WVGN habe Millionen in zwei Wasserwerke mit moderner Technik investiert. Die könne man nicht einfach „platt machen“. Zuvor wären im öffentlich-rechtlich organisierten Wasserverband, der ohne Gewinnabsicht arbeite, unterschiedliche Gremien und Organe zu überzeugen, hieß es. Der WVGN sei bezüglich der Nitratentwicklung sehr aufmerksam und entwickele auch einen Plan B. Denitrifikation des Wassers sei dabei ebenso ein Thema wie die Zusammenarbeit mit anderen Versorgern, lautete das Angebot.

Ausgabe-Nr. 945 vom 22.04.2017