„Das ist absolut leichtsinnig!“ - Viele Lastwagen fahren über die B 6-Brücke

Landesstraßenbaubehörde droht „drastische Maßnahmen“ an

Das Brückenbauwerk über die Leine stammt aus den 1960er Jahren. Derzeit läuft der Verkehr nur noch einspurig über die Brücke. Eine aktuelle Nachprüfung der Tragfähigkeit führte jetzt zur sofortigen Sperrung für Lastwagen ab 7,5 Tonnen.

Neustadt (dgs). Seit Donnerstag gilt die Sperrung der Bundesstraße 6-Brücke über die Leine für den Schwerlastverkehr ab 7,5 Tonnen. Bisher blieb das Verkehrschaos in der Innenstadt aus. Das mag an den Osterfeiertagen gelegen haben - aber eben auch daran, dass viele Lastwagen trotz des Verbots über die marode Brücke fahren. Die zuständige Landesstraßenbaubehörde kündigt „drastische Maßnahmen“ an.

„Das ist absolut leichtsinnig“, warnt Friedhelm Fischer, Leiter der Behörde in Hannover. Jeder LKW-Fahrer müsse wissen, dass er ein hohes Risiko bis hin zum Einsturz der Brücke eingehe, wenn er die Sperrung missachte. „Wir werden das im Auge behalten“, erklärt Fischer, der bei weiteren Verstößen die Polizei einschalten will. Auch Fahrbahnverengungen oder sogar Schranken seien mögliche Maßnahmen.

„Die Brücke muss mindestens so lange halten, bis die neue fertig ist“, macht Fischer deutlich. Dabei rechnet er mit einem Baubeginn des Millionenprojekts frühestens 2020/21. Allein die Planung, für die seine Kollegen in Nienburg zuständig sind, dauere Jahre und sei kompliziert, da es sich um ein besonders geschütztes FFH-Gebiet handelt. Fischer sieht vor allem die Zunahme der Belastung durch den Schwerlastverkehr als Ursache für die zahlreichen Brückensperrungen im Bundesland. Statt früher 24 Tonnen bringen LKWs heute locker 40 Tonnen auf die Waage. Die Landesstraßenbaubehörde hofft daher bei den LKW-Fahrern auf eine große Akzeptanz für die großräumigen Umleitungsstrecken, die vornehmlich über die Autobahnen geführt werden sollen.

„Wir werden zur Planung der Umleitungsstrecken kurzfristig alle Beteiligten an einen Tisch holen“, kündigt Stadtpressesprecher Benjamin Gleue an. Noch habe die zuständige Landesstraßenbaubehörde die angekündigte überregionale Beschilderung, die für eine weiträumige Umleitung des Schwerlastverkehrs sorgen soll, überhaupt nicht aufgestellt. „Die benötigten Schilder sind noch nicht fertig“, sagt Gleue. Da auch die Städte Wunstorf und Garbsen von der Umleitung betroffen sind, sollen sie ebenso mit am Tisch sitzen wie die Stadt Neustadt sowie Polizei und RegioBus und Vertreter des Landes und der Region Hannover.

Heute Ortstermin der SPD an der B 6

Schon am heutigen Mittwoch hat die SPD-Ortsratsfraktion mit Ortsbürgermeister Klaus-Peter Sommer an der Spitze zum Ortstermin an der Bundesstraße 6 eingeladen. „Da muss noch vieles geregelt werden“, meint Matthias Rabe, der auch aktiver Feuerwehrmann in der Kernstadt-Feuerwehr ist. „Was machen wir eigentlich im Einsatzfall?“, fragt er sich. Auch die meisten Feuerwehrfahrzeuge wiegen über 7,5 Tonnen. dgs

