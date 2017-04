Von heute auf morgen: B 6-Brücke wird für Lastwagen komplett gesperrt

Behörden rechnen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen

Schon jetzt ist die Leinebrücke der Bundesstraße 6 für Autos und LKWs nur einspurig zu befahren.

Neustadt (dgs). Die Meldung kam aus heiterem Himmel: Seit Donnerstag ist die Brücke der Bundesstraße 6 über die Leine im Stadtgebiet bis auf weiteres für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Grund ist eine aktuelle Nachberechnung der Tragfähigkeit der Brücke, die schon jetzt nur noch einspurig zu befahren ist.

Da der Umleitungsverkehr durch das Stadtgebiet geführt werden muss, sind erhebliche Behinderungen zu erwarten. Dazu kommt ab Mai die Grundsanierung der Mecklenhorster Straße (siehe Kasten). Erste Reaktion des Bürgermeisters: „Wir sind überrascht und bestürzt über diese für uns neue Entwicklung“, sagt Uwe Sternbeck.

Die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover kündigte noch am Donnerstag eine weiträumige Umleitungsstrategie des Schwerlastverkehrs an. So sollen möglicherweise schon in Herrenhausen oder Schwarmstedt Hinweisschilder für LKWs aufgestellt werden. Inwieweit diese aber angenommen werden, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen.

Die Sperrung sei „zwingend notwendig“. Eine Ausnahme von der Lastbeschränkung sei nicht möglich, da die Tragfähigkeit der Brücke ohne weitere Maßnahmen nicht mehr ausreichend sei, so die Landesbehörde, die mit Behinderungen, insbesondere für den LKW-Verkehr, rechnet. Sie hofft daher, dass dieser Neustadt großräumig umfährt. Ein Umleitungskonzept für LKW über 7,5 Tonnen wurde kurzfristig von der Landesbehörde mit den zuständigen Verkehrsbehörden, auch der Stadt Neustadt, abgestimmt.

Der Brückenneubau indes kann noch Jahre dauern. Die Planungen sind aber bereits angelaufen. Danach liegen die Kosten für den Neubau nach einer ersten groben Schätzung bei über zehn Millionen Euro. Parallel prüft die Landesbehörde, ob und wie die Befahrbarkeit der Leinequerung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auch schon vor dem Ersatzneubau wieder hergestellt werden kann.

„Wir werden uns mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Sanierung der Brücke so schnell wie möglich realisiert wird“, erklärt Bürgermeister Sternbeck. Vor allem die rasante Entwicklung des Verkehrsaufkommens sowie die steigenden Gesamtgewichte des Schwerverkehrs haben die Brücke aus dem Jahr 1960 marode gemacht, wie eine aktuelle Nachrechnung ergeben hat.

