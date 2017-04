Anstieg der Einbruchszahlen

Stadt und Polizei informieren über Einbruchssicherung

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft der Stadt tauschen sich Bürgermeister Uwe Sternbeck und Polizeikommissariatsleiter Gerd Klingenberg regelmäßig aus. Foto: Schönberger

Neustadt (js). Die Themen Einbruch und Diebstahl bewegen viele Menschen in der Stadt und im Umland. „Die Einbruchszahlen liegen hier auf einem hohen Niveau, und aufgrund der guten Infrastruktur, also der Möglichkeit für Diebe, schnell vom Tatort wegzukommen, wird die Stadt auch immer Ziel für Einbrecher bleiben“, sagt Polizeikommissariatsleiter Gerd Klingenberg. Seit 2015 verzeichne die Stadt einen leichten Anstieg der Einbruchszahlen, nachdem diese zuvor rückläufig waren. Einen richtigen Schwerpunkt könne man dabei nicht ausmachen, im letzten halben Jahr habe es allerdings mehr Einbrüche in den Ortschaften gegeben als in der Stadt, besonders Eilvese, Hagen und Poggenhagen seien betroffen gewesen. „Ein vollendeter Einbruch richtet einen genauso großen emotionalen Schaden an wie ein Sexualdelikt“, so Klingenberg.

Die Stadt rät deshalb erneut, sich gegen Langfinger abzusichern. „Auch schon beim Hausbau sollte man darauf achten, dass man einbruchshemmende und durchbruchsichere Materialien einbaut, um das Gebäude sicherer zu machen. Wer längere Zeit unterwegs ist, sollte seinen Nachbarn Bescheid sagen. Sinnvoll sind auch Zeitschaltuhren, die Lichter zu einer bestimmten Zeit an- und ausschalten.“ Dazu sollten sich Bürger auch nicht scheuen, die Polizei anzurufen, wenn sie etwas Verdächtiges entdecken. „Das kostet nix“, betont der Leiter des Polizeikommissariats.

Wie man sich am besten vor einem Einbruch schützt, will die Polizei auch auf einem Stand auf der Robby vom 22. und 23. April in Mariensee präsentieren. Auf dem Außengelände wird ein Anhänger des Landeskriminalamtes stehen. Hier soll vorgeführt werden, wie Prävention funktionieren kann.

