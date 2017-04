Ein rundum perfekter Abend

TSV Neustadt temps Shooters schaffen historischen Vereinserfolg

Der Vater des Erfolgs: Die Spieler wussten offensichtlich sehr genau, warum Teammanager Jan Gebauer der erste war, den sie nach Spielschluss auf Schultern trugen.

Neustadt (os). Eine Rekordkulisse von 368 Zuschauern, ein deutlicher 103:68-Sieg gegen den SC Weende Göttingen und als Folge daraus die aus eigener Kraft gewonnene Meisterschaft in der 2. Regionalliga, verbunden mit dem Aufstieg in die 1. Regionalliga. Der Abend hätte für die TSV Neustadt temps Shooters nicht besser laufen können in der Sporthalle der Michael Ende Schule. Die Fans hatten das Team schon lange vor der Schlusssirene frenetisch gefiert. Noch dazu lud Namenssponsor Ulrich Temps anschließend auch noch zur Meisterfeier bei Bier und Bratwurst vor die Halle ein - die Stimmung hätte kaum ausgelassener sein können.

Da ging schon fast ein bisschen unter, dass als kleiner Wermutstropfen mit dem letzten Saisonspiel auch der Abschied von US-Spieler Solomon Sheard gekommen war, der mit 38 Jahren als Spieler in den Basketball-Ruhestand gehen will.

Bei aller Euphorie gab es von Teammanager Jan Gebauer, dem eindeutigen Vater des Erfolgs, viel Lob und Dank, besonders an die Sponsoren, aber auch die vielen Helfer - und besonders die Fans. Und Gebauer denkt auch bereits an die neue Saison, für die noch so manches zu klären ist.

Während die Stimmung in der Halle schon vor Spielbeginn sehr gut war und von Minute zu Minute besser wurde, brauchten die Hausherren etwas, um in die Partie zu kommen. Nach den letzten Niederlagen wirkte das Team leicht verunsichert, mit dem SC Weende kam ein unbequemer Gegner nach Neustadt, der als sicherer Absteiger nichts zu verlieren hatte.

So lagen Shooters nach der dritten Minute mit 6:9 hinten, zeigten dann aber bald, welches Team an diesem Abend feiern wollte. Ein 22:3-Lauf bis zum Viertelende brachte eine deutliche 28:12-Führung.

Im zweiten Abschnitt kam der TSV oft über die Center Solomon Sheard und Sascha Leck, die an diesem Abend nicht zu stoppen waren und zusammen 53 Punkte erzielten. Der Vorsprung wuchs zur Halbzeit auf 51:23 an. Zu diesem Zeitpunkt war allen Zuschauern in der Halle bereits klar, dass noch eine Meisterfeier ansteht.

Nach der Pause wurde in der Defensive nicht mehr zu 100 Prozent gearbeitet, weshalb Weende insgesamt 45 Punkte gelangen. Doch die Shooters legten ihr Augenmerk auf den Angriff und schafften durch Sheard in der 39. Minute den 100. Punkt. Krönender Abschluss des Spiels war ein schönes Direktanspiel von Dyon Doekhi auf Sheard aus einem Einwurf heraus, direkt per Dunking verwertet. Die Halle bebte und feierte euphorisch die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 1. Regionalliga.

„Ich bin total happy und freue mich riesig über diese Meisterschaft! Wir haben aus durchschnittlichen Bedingungen viel herausgeholt und am Ende auch verdient den Titel geholt. Der sportliche Teil ist somit erfüllt, nun müssen wir alles weitere in Schwung bringen und auch die weiteren Bedingungen der Liga erfüllen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Zuschauern, die uns über diese Saison hinweg unterstützt und immer an uns geglaubt haben. Gleiches gilt für alle ehrenamtlichen Helfer, die an den Spieltagen für einen reibungslos funktionierenden Ablauf gesorgt haben und damit ebenso unverzichtbar für uns sind! Wir hoffen natürlich jetzt auch auf weitere Sponsoren/Spender, die uns in der nächsten Saison helfen, diese starke Liga zu halten“, so Teammanager Jan Gebauer.

Es spielten: Sheard (28 Punkte), Leck (25), Doekhi (21), O`Garro (9), Welzel (6), Brauner (4), Ani (3), Schmedes (3), Holsten (2), Schikowski (2), Tsokos und Rijaard.

