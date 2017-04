Flohmarkt für Flüchtlinge kommt auch der Tafel zugute

Natalie Wiebking (v.l.) überreicht den Flohmarkterlös an die Vorsitzende der Tafel, Ulla Paczkowski. Mit Wiebke Nolte vom Refugium freuen sich die Tafel-Mitarbeiter Jürgen Kassebeer, Anja Hanekrad, David Motaghi, Herbert Seemeyer und Cedric Holz.Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Die Idee hatte Natalie Wiebking aus Mardorf.Nach der „großen Umzugswelle“ von Flüchtlingen in der Kernstadt sollte ein Flohmarkt für Haushaltswaren, Bettwäsche und Kleinmöbel für Gemütlichkeit in den neuen Räumlichkeiten sorgen. Die Spendenbereitschaft sei enorm gewesen, berichtet sie. Und der Andrang der Käufer ebenfalls. „Schon weit vor Flohmarktbeginn kamen die ersten Besucher“, so Wiebking, Für kleines Geld konnten die Flüchtlinge die Angebote erstehen. „Eine Sitzgruppe mit Sofa und zwei Sesseln hatte es den Käufern besonders angetan“, berichtet sie. Für 20 Euro wechselte sie schließlich den Besitzer.

Wiebking hatte sich zusammen mit anderen intensiv um die Flüchtlinge aus Afrika gekümmert, die etwa ein Jahr lang in der ehemaligen Grundschule Mardorf untergebracht waren. Nun sind die meisten von ihnen in die neuen Flüchtlingswohnheime in der Kernstadt umgezogen. Einige leben aber auch inzwischen in Wohnungen und haben sogar eine Ausbildungsstelle. „Drei erlernen das Bäckerhandwerk, zwei haben eine Ausbildung als Koch begonnen“, weiß Wiebking. Auch Wiebke Nolte vom Refugium, die die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Kirchenkreis koordiniert, freut sich über Flüchtlinge als Auszubildende und Praktikanten in der Altenpflege.

Damit aber nicht nur Flüchtlinge, von der Aktion profitieren sondern auch andere Bedürftige, spendeten die Organisatoren den Erlös des Flohmarkts - genau 489,44 Euro - an die Ausgabestelle der Nienburger Tafel, in Neustadt, die immer Unterstützung gebrauchen kann.

