„Dasein“: Neues Gesetz hat die finanzielle Lage verbessert

Ambulanter Hospizdienst plant Umzug nach Wunstorf

Der Bundestagsabgeordnete Dr. hendrik Hoppenstedt (re.) informiert sich bei Koordinatorin Sabine Behm und Pastor Dirk Heuer über den Ambulanten Hospizdienst „Dasein".

Neustadt (dgs). Ihre schlaflosen Nächte seien weniger geworden, sagt Sabine Behm, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes „Dasein“. Seit der Bundestag Anfang 2016 ein neues Hospiz- und Palliativgesetz verabschiedet hat, sei sie in ihrer Arbeit nicht mehr ganz so abhängig von freiwilligen Spenden, berichtet sie dem CDU-BundestagsabgeordnetenDr. Hendrik Hoppenstedt, der zu einer Stippvisite im Gemeindehaus vorbeigekommen war.

„Unsere Lage hat sich verbessert“, resümiert Behm. So kann der Hospizdienst den Einsatz seiner Ehrenamtlichen nicht - wie bisher - nur über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, sondern auch die privaten sind jetzt einbezogen worden. Neu ist zudem, dass die Sterbebegleitung im Krankenhaus und Sachkosten beglichen werden. „In unserem Gebiet fallen allein Fahrtkosten von 3.000 Euro an“, berichtet Behm. Nach wie vor allein durch Spenden finanziert „Dasein“ die Trauerarbeit für Hinterbliebene.

Positiv bewertet Behm die Zusammenarbeit mit Altenheimen und dem Krankenhaus vor Ort. „Hier hat sich viel geändert“, freut sie sich. Überhaupt schärfe die Hospizarbeit den Blick für die kleinen wertvollen Momente. So habe eine 86-Jährige den Wunsch geäußert, noch einmal einen Sonnen am Steinhuder Meer zu erleben. „Das können wir erfüllen“, sagt Behm und macht damit deutlich, dass Hospizarbeit nicht nur traurig und trostlos sein muss.

Durch die Hospizbewegung sei das Sterben wieder mehr in das öffentliche Leben gerückt, zeigte sich Hoppenstedt überzeugt. Viel Wissen und Tradition sei verloren gegangen, dadurch wachse die Unsicherheit, stellt Pastor Dirk Heuer, zuständig für die Schulung der Ehrenamtlichen, immer wieder fest.

Umzug geplant - neuer

Kurs beginnt im Herbst

Seit dem Jahr 2000 hat der Hospizdienst „Dasein“ seine Anlaufstelle im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche. „Unser Büro hier ist sehr klein“, erklärt Koordinatorin Sabine Behm. Da sie mit Heike Hendel als neuer Stellvertreterin ab sofort Verstärkung erhält, steht spätestens im Sommer ein Umzug an. „Wir ziehen in die Wunstorfer Corvinus-Gemeinde, wo ein neues Beratungszentrum entstehen soll“, berichtet Behm. Eine regelmäßige Sprechstunde wird in Neustadt aber weiterhin angeboten.

Derzeit zählt „Dasein“ 38 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ein neuer Kursus startet im Herbst. „Wir können in jedem Fall weitere Unterstützung gebrauchen“, so Behm. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 05032/914507 melden. dgs

