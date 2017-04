Neue Seniorenresidenz soll Weg ebnen für weitere Projekte

Bebauungsplan für Mehrgenerationenhäuser und Tagespflege in Arbeit

Mandelsloh (dgs). „Es ist eine absolute Bereicherung für den ganzen Nordkreis“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Tillmann Zietz bei der Grundsteinlegung für die neue „Seniorenresidenz Mandelsloh“. Dabei war die Pflegeeinrichung an diesem Standort bis zuletzt umstritten. Vor allem die Zuwegung über den Pastor-Simon-Weg ließ die Anlieger auf die Barrikaden gehen. Er hoffe, dass der Bau der Seniorenresidenz jetzt den Weg frei mache für weitere Projekte, sagte Holger Johannesmann von der Lindhorst-Gruppe. Das Unternehmen aus Winsen an der Aller ist seit 2007 auf dem Pflegesektor tätig und konnte nach langem Hin und Her als Investor gewonnen werden.

Schon seit vielen Jahren plant der Arbeitskreis Dorfentwicklung mit Beteiligung der örtlichen Rieckenbergstiftung Angebote für seniorengerechtes Wohnen im Dorf. So sollen in unmittelbarer Nachbarschaft der Pflegeeinrichtung noch Mehrgenerationenhäuser mit Eigentums- und Mietwohnungen, eine Tagespflege und eine Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte entstehen.

Der entsprechende Bebauungsplan ist allerdings noch in Arbeit. Er hoffe, dass er in diesem Jahr die städtischen Gremien durchlaufe, erklärte Bodo Messerschmidt von der Rieckenbergstiftung.

Der Bebauungsplan umfasst auch ein Neubaugebiet hinter der Sporthalle, das dann von der Wiklohstraße aus erschlossen werden soll. Erst mit der Erschließung könnte der Pastor-Simon-Weg als Hauptzuwegung entfallen.

Pflegeheim mit Hotelcharakter

Es soll kein steriles Altenheim werden, sondern eine Anlage mit „hotelähnlichem Ambiente“. 83 Pflegeplätze in Einzelzimmern sind geplant, dazu ein großzügiger Speisesaal und eine eigene Vollküche. Betreiber ist die Curata Care Holding, die auch Seniorenheime in Niedernstöcken und Abbensen führt. Hier sind nach Fertigstellung der Mandelsloher Residenz - voraussichtlich im Frühjahr 2018 - umfangreiche Modernisierungen geplant. Durch die neue Anlage entstehen rund 60 neue Arbeitsplätze.dgs

