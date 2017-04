Sommerferien mit Wasserski, „Star Wars“ und Hunde-Sitting

Der neue Ferienpass ist da - 133 Angebote liegen vor

Keine Langeweile in den Sommerferien: Erst- und Zweitklässler der Grundschule Eilvese studieren den neuen Ferienpass.

Neustadt/Eilvese (dgs). In der Grundschule Eilvese werden die druckfrischen Ferienpass-Kalender am Montag verteilt. „Damit läuft die Werbung für die Sommerferien bereits vor den Osterferien an“, sagt Ulrike Schütte von der Stadtjugendpflege. Anna-Lena, Meilo und Lasse studieren sogleich eifrig die Angebote. Die Erst- und Zweitklässler haben schnell ihre Favoriten herausgefunden.

Insgesamt 4.000 Ferienpass-Kalender gibt die Stadtjugendpflege in den Schulen an die Erst- bis Achtklässler kostenlos aus. 133 Aktionen sind auf dem farbenfrohen Din-A 3-Format aufgeführt. Erstmals ist der Julius-Club, ein landesweites Leseangebot der Bibliotheken, in den Ferienpass integriert.

Neu sind Filmprojekte wie „Star Wars“ oder Abenteuerfilm, wo die Teilnehmer selbst vor oder hinter der Kamera stehen. Ebenfalls erstmals im Angebot sind eine Rätsel-Rallye für Jungs und Fingerstricken.

Rund 600 Kinder und Jugendliche nehmenim Durchschnitt die Angebote in den Sommerferien wahr, die 42 Initiativen, Gruppen, Vereine, Verbände und Firmen zusammengestellt haben. „Etwas zurück geht die Nachfrage nach kreativen Bastelangeboten, dafür sind Outdoor-Aktionen in“, berichtet Schütte. Angesagt ist der Hochseilgarten im Harz oder Wasserski- und Wakeboard fahren am Blauen See in Garbsen.

Auch mehrtägige Aktionen mit Übernachtung können gebucht werden, wie das Mädchen-Aktions-Camp oder das Abenteuer-Camp in Borstel. Voltigier- und Reitkurse gehören ebenso dazu wie Hunde-Sitting.

Ab sofort können sich die Schüler auf der Homepage www.ferienpass-neustadt.de registrieren lassen und bis zum 7. Mai eine persönliche Wunschliste zusammenstellen, auch zusammen mit Freunden und Geschwistern.

Ab dem 10 Mai dann werden die Bewerber per E-Mail benachrichtigt, welche Aktionen sie bekommen haben. Wer zu Hause kein Internet hat, kann auch ins Jugendhaus am Großen Weg kommen und sich beim Buchen helfen lassen. Mit dem Ferienpass gibt es auch wieder eine Badekarte, die für alle Freibäder im Stadtgebiet gültig ist.

„Die Teilnahme am Ferienpass soll nicht aus finanziellen Gründen scheitern“, betont Schütte und verweist auf das Bilde- und Teilhabepaket. Auch darüber hinaus gäbe es Möglichkeiten, so die Sozialarbeiterin, betroffene Eltern müssten sich nur melden.

Weitere Informationen gibt es unter www.ferienpass-neustadt.de.

