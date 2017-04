Feuer in Wohnheim ausgebrochen

Zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert

Schneeren (js). Am Nachmittag ist in den Heimbetrieben ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr-Sprecher Dennis Hausmann ist ein Papierkorb in einem der Sanitärräume in Brand geraten. Daraufhin kam es zu einer schweren Rauchentwicklung. Die 79 Bewohner wurden sofort evakuiert, zwei Personen mussten aufgrund einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden, so Hausmann.

Das Feuer konnte schnell von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden, das Heim mittels eines Druckbelüfters vom Rauch befreit werden. Die Bewohner konnten wieder in das Gebäude zurückkehren. Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schneeren, Mardorf, Neustadt und Eilvese im Einsatz. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

