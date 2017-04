Mehr Unfälle, mehr Verletzte, aber keine Schwerpunkte

Neustadt (os). Drei Verkehrstote wie 2015, zwei Schwerverletzte weniger (18), aber 40 Leichtverletzte mehr (176) bei insgesamt 1.023 Verkehrsunfällen, so sehen die Kernzahlen des Unfallgeschehens 2016 aus, soweit Menschen betroffen waren.

Die Unfälle verteilen sich im Stadtgebiet immerhin so, dass die Polizei keine Unfallschwerpunkte ausmachen konnte. Dafür wären fünf Unfälle gleichen Typs oder zehn insgesamt an einer Stelle nötig. Das hätte zwar auf die Kreuzung der B6-Auffahrt am Dammkrug zugetroffen, die Unfallserie im Zuge der Umleitung während der Bauarbeiten an der Mecklenhorster Straße hatte aber erst nach der Einrichtung begonnen und mit Aufbau einer Baustellenampel auch wieder geendet. „Seither ist dort nichts mehr passiert“, sagt Einsatz- und Streifendienstleister Rolf Wenda von der Polizei. Deshalb sieht er auch keine Notwendigkeit, an der Kreuzung eine dauerhafte Ampel zu installieren. Wenn im kommenden Monat der zweite Bauabschnitt der Mecklenhorster Straße beginnt und wieder Umleitungsverkehr zu erwarten ist, hat die Polizei aber eine Ampel angeregt.

Weitere dauerhafte Maßnahmen soll es dagegen an der Bahnhofskreuzung geben. Dort war im Juni ein Radfahrer von einem Lkw überrollt und getötet worden, auch wenn der Fahrer vor zwei Wochen verurteilt wurde, hatte es schon kurz nach dem Unfall erste Änderungen gegeben. Die Haltelinie für Fahrzeuge soll gegenüber der für Radfahrer aber noch weiter zurückverlegt werden. „So rücken Radfahrer auch für Lastwagenfahrer ins Blickfeld“, hofft Wenda.

Wie die Zahl von 347 Wildunfälle reduziert werden kann, ist dagegen offen. 41 Mal mehr als 2015 krachte es mit Beteiligung wilder Tiere, sogar Fischotter, Bussard und Dachs waren dabei. Wenda hatte bei der Jägerschaft Vor-Ort-Termine für Bereiche mit hohem Unfallaufkommen angeboten. „Leider hat nur ein Pächter von diesem Angebot Gebrauch gemacht“, so der Hauptkommissar. Beim Termin mit Vertretern der Stadt stellte sich dann auch noch heraus, dass die Abschussquoten nicht annähernd erreicht wurden, berichtet Wenda.

- 1.023 Unfälle hat die Polizei 2016 registriert, 41 mehr als ein Jahr zuvor.

- 55 Mal waren Radfahrer 2016 an Unfällen beteiligt, zwei weniger als 2015. Statt neun gab es aber „nur“ drei Schwerverletzte unter den Radfahrern. Auffällige Ebike-Beteiligungen gab es nicht.

- Bei 18 Unfällen wurden Fußgänger verletzt, sieben mehr als im Jahr zuvor. Ursachen waren meist plötzliches Betreten der Fahrbahn und Unachtsamkeit von Fahrzeugführern beim Abbiegen.

- die meisten Unfälle passierten montags (174), die wenigstens an Sonntagen (93). Am häufigsten krachte es zwischen 7 und 8 Uhr sowie zwischen 17 und 18 Uhr.

- Bei 21 Unfällen standen Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Weitere 27 Mal wurden Verkehrsteilnehmer erwischt, die Alkohol im Blut hatten, 13 standen unter Drogeneinfluss.

