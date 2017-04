Brunnenbauer landet im Graben

Feuerwehr unterstützt bei Lastwagen-Bergung

Seilwinde und Stahltrosse am Traktor konnten einen Brunnenbau-Lastwagen nicht aus dem Graben ziehen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Eilvese (os). Rückwärts auf einem matschigen Waldweg? Dieses Vorhaben eines Brunnenbauers aus dem Landkreis Celle endete gegen 16 Uhr in einem Graben im Wald zwischen Eilvese und Himmelreich.

Nachdem ein Landwirt per Traktor und Stahltrosse nicht helfen konnte, versuchte die Feuerwehr die Bemühungen zu unterstützen. Auch die Seilwinde des Unimogs konnte aber nichts ausrichten.

Gegen 17 Uhr rückte ein Bagger der Tiefbaufirma Duensing an, die Einsatzkräfte hatten den Kontakt vermittelt. Sie unterstützen die Bergung des Lkw und achteten auf die Abwehr von Umweltgefahren durch möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe. „Das war unsere Hauptaufgabe“, sagt Ortsbrandmeister Andreas Scharnhorst. „Bei so einem Lastwagen können wir nicht viel ausrichten.“ Die Abwicklung der Bergung muss nun das Brunnenbauunternehmen regeln. Unweit des Einsatzortes hatte die Fachfirma einen Kontrollbrunnen für Wasserversorger Harzwasserwerke gebohrt. Der Lastwagen hatte sich wohl schon am Dienstagnachmittag festgefahren, da konnte der Landwirt noch helfen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 941 vom 25.03.2017