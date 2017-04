Pflegepersonal „ausgebrannt“: Wird das Krankenhaus zum Gesundheitsrisiko?

Gewerkschaft diskutiert mit Politik und Vertretern des Klinikums

Dicht gedrängt verfolgen interessierte Neustädter die Ausführungen von Regionspräsident Hauke Jagau über die ärztliche und pflegerische Versorgung im hiesigen Krankenhaus. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Das Pflegepersonal arbeitet am Limit, ist „ausgelaugt und ausgebrannt“. Es gibt zu wenig Hygieniker und Reinigungskräfte, von den Mitarbeitern eingereichte „Überlastungsanzeigen“ werden unterdrückt. Der ehemalige Gewerkschaftssekretär Rainer Schiltz kann aus eigener Erfahrung berichten, dass im Neustädter Krankenhaus „einiges nicht in Ordnung ist“. Dass eine Nachtschwester weit über 30 Patienten versorgen muss, ist an der Tagesordnung - nicht nur in Neustadt. Die permanente Überlastung des Personals treibt den Krankenstand in die Höhe. Grund genug für den Gewerkschafter Schiltz, die Verantwortlichen zur Podiumsdiskussion einzuladen. Mit dabei Regionspräsident Hauke Jagau, auch Aufsichtsratsvorsitzender im Klinikum Region Hannover (KRH). Regionspräsident Hauke Jagau will und kann die Kritik nicht von der Hand weisen, aber er relativiert: Das Neustädter Krankenhaus sei nach wie vor ein „stabiler Versorger“, betont er. Rund 20 Millionen Euro hat das Klinikum der Region (KRH) in den vergangenen Jahren vor Ort investiert, nicht zuletzt für eine Notaufnahme. Vier Millionen sind in diesem Jahr geplant.

Der Regionspräsident hebt die kommunale Trägerschaft des Klinikums als positiv hervor. Viele andere Kommunen hätten ihre Krankenhäuser längst an private Träger abgegeben, macht er deutlich. Da sei der wirtschaftliche Druck noch sehr viel größer. Die Region wolle keine Rendite aus ihren Krankenhäusern erwirtschaften, aber es dürfe auch keine großen Defizite mehr geben. Nach Millionenverlusten melde das KRH erst seit kurzem wieder schwarze Zahlen, so Jagau.

Problem sei aber auch, dass der Patient immer mehr zum selbstbewussten, fordernden „Kunden“ werde, so Jagau. Er gehe nicht unbedingt in das Krankenhaus vor Ort, sondern suche sich das für ihn beste aus. Spezialisierungen in den zehn Krankenhäusern des Klinikums seien daher unabdingbar.

Gerade erst hat der Bundesgesundheitsminister zusätzliche Millionen für Personal angekündigt. Rund 150 zusätzliche Stellen in Pflege und Ärzteversorgung kündigt Jagau auch für das Klinikum an - allerdings kann er nicht sagen, ob davon auch Neustadt profitieren wird.

Dr. Matthias Bracht ist seit zwei Jahren Geschäftsführer Medizin im KRH. „Wir wissen, dass der persönliche Anspruch des Pflegepersonals und das, was tagtäglich auf den Stationen los ist, auseinanderdriftet“, sagt er. Das sei „belastend und frustrierend“. Aber die Rahmenbedingungen könnten sie nicht ändern, waren sich Bracht und Jagau einig. Sie könnten nur darüber reden, wie man unter diesen Bedingungen am besten arbeiten könne.

„Wo bleibt in diesem System der Mensch?“ fragt dagegen Schiltz. Er verweist auf den hohen Krankenstand beim Personal. Ein Ausfallmanagement gebe es nicht. Aber selbst wenn mehr Pflegekräfte eingestellt werden könnten - es gibt keine. Bei den Ärzten sieht es nicht anders aus.

Ver.di-Gewerkschaftssekretärin Brigitte Horn kennt die Misere. Lange genug war sie selbst Krankenschwester. Sie wünscht sich, dass das Pflegepersonal auch mal „Nein“ sagen würde, wenn es um zusätzliche Leistungen geht. „Aber sie wollen das Haus, in dem sie arbeiten nicht schlecht machen, das ist eine verdammte Zwickmühle“, sagt die Gewerkschafterin. Kein Facharbeiter würde sich das bieten lassen, ist sie überzeugt.

Und es ist keine Besserung in Sicht. „Wie lange sollen die Kollegen das noch aushalten?“, fragt sie sich. Sie reicht Unterschriftenlisten für einen „Niedersächsischen Appell für mehr Krankenhauspersonal“ herum. Danach fehlen in den Krankenhäusern des Landes 14.000 Stellen, das bedeutet jeder sechste Arbeitsplatz. Die Gewerkschaft ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung. „Bei den anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen müssen wir aktiv werden“, fordert Horn.

