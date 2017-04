Leiter der Volkshochschule kündigt nach nur drei Jahren überraschend seinen Vertrag

Stadt hofft auf einen „reibungslosen Leitungswechsel“

Neustadt (r/dgs). Überraschend hat der Geschäftsführer der Volkshochschule Hannover Land (VHS), Martin Kurth, seinen Rückzug angekündigt. Ab dem 1. August wird Kurth das gleiche Amt bei der Volkshochschule Hilden-Haan - unweit seiner Heimatstadt Düsseldorf - übernehmen. „Die Entscheidung habe ich aus rein privaten Gründen getroffen“, betont der 39-Jährige. Und sie sei ihm nicht leichtgefallen, fügt er hinzu.

Der Politikwissenschaftler Kurth hatte erst vor drei Jahren die Geschäftsführung der VHS Hannover Land übernommen. Nach dem Tod des langjährigen Leiters Friedrich Noack gestaltete sich die Nachfolge damals schwierig. Drei Ausschreibungen waren erforderlich, bis sich der Richtige fand. Zuvor sprangen zwei Kandidatinnen kurz vor Vertragsabschluss ab. Auch Kurth bekam den allgemeinen Spardruck in der Erwachsenenbildung zu spüren. Den Ausstieg der Gemeinde Wedemark habe man 2015 gerade noch abwenden können, erinnert er. Eine große Herausforderung seien derzeit die Integrationskurse für Flüchtlinge, für die die VHS neue Mitarbeiter eingestellt hat.

„Wir bedauern die Entscheidung sehr. Herr Kurth hat seine Arbeit mit großem Engagement ausgeführt. Er hat neue Ideen eingebracht und hat die VHS Hannover Land strukturell weiterentwickelt“, lautete die Reaktion von Neustadts Bürgermeister Uwe Sternbeck, der auch Vorsitzender im Verbandsausschuss des (VHS) Zweckverbandes ist. Er hofft auf einen „reibungslosen Leitungswechsel“. Die Ausschreibung der Stelle werde vorbereitet. Ziel sei eine möglichst kurze Übergangszeit. Die Volkshochschule Hannover Land mit ihren fünf Kommunen verfüge über großes Potenzial und ein spannendes Arbeitsumfeld, in dem man sehr viel gestalten könne, so Sternbeck. „Wir sind optimistisch, gute und engagierte Bewerber zu finden und die Stelle dann auch zeitnah besetzten zu können“, erklärte der Bürgermeister. „Wir arbeiten an zukunftsorientierten Lösungen“.

