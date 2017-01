Wiederbelebung auf schwedisch

Ehemaliges Kaufhaus wird saniert und bekommt neue Mieter

Die Zukunft für das ehemalige Kaufhaus an der Marktstraße scheint sicher: Ins Erdgeschoss dürfte spätestens 2018 die Modekette H&M einziehen, außerdem ein Fitnesstudio und die Firma Rahlfs.

Neustadt (os). Die Stadtverwaltung hatte in Sachen Rathausbau jüngst mitgeteilt, ohne das ehemalige Kaufhaus zu planen (wir berichteten). Für die Immobilie an der Marktstraße gibt es längst andere Pläne, sie hätte damit auch nicht länger zur Verfügung gestanden.

Dem Vernehmen nach ist mit dem schwedischen Mode-Filialisten H&M ein neuer Großmieter für das Erdgeschoss gefunden. Immobilien-Unternehmer Dirk-Wilhelm Rahlfs, der das Gebäude aus der Insolvenzmasse erworben hatte, bestätigt das allerdings noch nicht. „Bevor der Mietvertrag nicht unterschrieben ist, kann ich das nicht kommentieren“, sagt er.

Zu weiteren Plänen für das dreigeschossige Haus gibt er aber doch Auskunft. „Ein Großteil des ersten Obergeschosses und das zweite wird ein Mieter aus der Fitness-Branche beziehen“, so der Unternehmer, dem sehr an der Wiederbelebung der Innenstadt gelegen ist. „Ins dritte Obergeschoss ziehen wir selbst ein“, so Rahlfs weiter. Er habe schon lange geplant, für sich und seine Mitarbeiter Flächen auf einer Ebene zu finden. „Unser Standort an der Lindenstraße platzt aus allen Nähten, weil für die Wallstraße mit der Apotheke im Medizentrum und den Arztpraxen aber andere Mieter gefunden wurden, haben wir gewartet“, so der Neustädter. Ähnlich lief das beim Haus für Gesundheit. Nun wird es also die Innenstadt.

Bevor es soweit ist, gibt es aber einiges zu tun. „Das Gebäude wird revitalisiert“, sagt Dirk-Wilhelm Rahlfs. Das umfasst eine Entkernung, die energetische Sanierung sowie umfangreiche Arbeiten an Dach und Fassade. „Im Grunde bleibt nur das Gerippe stehen“, so der Immobilien-Profi. Mit einer Übergabe der ersten Flächen rechnet er für Ende des Jahres, spätestens Anfang 2018. Mit dem Beginn der umfangreichen Sanierungsarbeiten ist laut Rahlfs wohl für April zu rechnen.

