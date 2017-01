Polizei sucht Autodieb mit Blitzerfoto

Doppel-Diebstahl jetzt aufklärbar?

Mardorf/Hannover (os). Die Polizei fahndet mit Hilfe dieses Fotos aus einer Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 6 nach einem möglichen Autodieb. Zumindest haben die Ermittler ihn im Verdacht, am Diebstahl zweier Fahrzeuge von einem Grundstück an der Rehburger Straße in Mardorf beteiligt gewesen zu sein.

In der Nacht zum 18. November entwendeten bislang unbekannte Täter die verschlossen auf dem Mardorfer Grundstück abgestellten Fahrzeuge - einen VW T5 Multivan und einen VW Polo - eines 50-Jährigen.

Einer der Tatverdächtigen war am diesem Tag um 2.36 Uhr auf der B 6 zwischen Neustadt und Garbsen aufgrund erhöhter Geschwindigkeit im gestohlenen T5 geblitzt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109-5555 in Verbindung zu setzen. Foto: Polizei

Ausgabe-Nr. 2249 vom 11.01.2017