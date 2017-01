Dirk-Wilhelm Rahlfs ist neuer Kommandeur des Schützenfestes

Informationen zur Steubenparade gibt es am Samstag

Dirk-Wilhelm Rahlfs (li.) wird nach Olaf Horl zum ersten Mal Kommandeur des Schützenfestes sein. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Stabwechsel an der Spitze der Schützenoffiziere: Turnusgemäß übernimmt Dirk-Wilhelm Rahlfs, Hauptmann der vierten Kompanie, das Amt des Kommandeurs vom Hauptmann der dritten Kompanie, Olaf Horl. Für den Bauunternehmer Rahlfs ist es das erste Schützenfest unter seiner Leitung. Gefeiert werden soll es vom 9. bis 11. Juni. Damit aber nicht genug. Die Schützengesellschaft will in diesem Jahr erneut bei der großen Steubenparade in New York vom 14. bis 17. September mitmarschieren. Zweimal waren die Neustädter bereits dabei, das letzte Mal im Jahr 2010. Damals flogen über 100 Teilnehmer mit über den Atlantik.

Mehr Informationen zur New York-Reise wird es am kommenden Samstag, 14. Januar, um 15 Uhr im Schützenhaus am Schützenplatz geben. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Drucken Versenden Teilen Ausgabe-Nr. 2249 vom 11.01.2017