Sternsinger machen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam

Neustadt (dgs). 20*C+M+B+17 - „Gott segne dieses Haus“ - dieser Spruch prangt schon mehrfach über den Türen zum Sitzungssaal. „Wir können den Segen aber auch gut gebrauchen“, erklärte Bürgermeister Uwe Sternbeck am Freitagmorgen beim Empfang der Sternsinger im Verwaltungssitz an der Nienburger Straße. Am Dreikönigstag sind Tito, Uma, Emilian und Dominik, verkleidet als Kaspar, Balthasar, Melchior und Sternenträger, gekommen, um den Segensspruch mit Kreide zu erneuern. Wie immer sammeln sie Spenden für einen guten Zweck - in diesem Jahr für Kinder, die weltweit vom Klimawandel betroffen sind. Zuvor haben sich die Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, wie weltweit viele andere, mit den schwerwiegenden Folgen des weltweiten Klimawandels auf die Menschen beschäftigt. Dazu hat Reporter Willi Weitzel den Sternsingern eindrucksvolles Anschauungsmaterial geliefert. Er war unterwegs im heißen und trockenen Norden von Kenia und hat dort Menschen getroffen, die traditionell seit hunderten von Jahren mit ihren Tieren durch das Land ziehen: die Turkana. Doch die Nomaden wandern zunehmend weniger umher. Ihre Lebensweise ist in Gefahr. Schuld daran ist der Klimawandel. Mit den von den Sternsängern gesammelten Spenden soll Kindern in rund 1.550 Projekten auf der ganzen Welt geholfen werden. Dazu wollen auch die Kinder von St. Peter und Paul beitragen. Sie sind noch das ganze Wochenende im Neustädter Land mit verschiedenen Gruppen unterwegs und verteilen ihren Segensspruch. Allein 26 Anlaufstellen sind es an diesem Tag.

