Zügige Entscheidung beim Rathaus-Neubau erwartet

Stadt hofft auf reges Bürgerinteresse

Der Erste Stadtrat Maic Schillack, Wirtschaftsförderer Uwe Hemens, Stadtplaner Friedrich Wippermann und Bürgermeister Uwe Sternbeck. Foto: Schönberger

Neustadt (js). Wenn es nach der Stadt geht, fällt am 25. Januar die Entscheidung über den Rathaus-Neubau. Knapp eine Woche eher, am 19. Januar, sollen die Ratsmitglieder über die entsprechende Beschlussvorlage der Stadt beraten, außerdem ist ein Vortrag der Gutachter geplant. Da die Stadt auch möglichst vielen Bürgern die Möglichkeit geben will, bei der Sitzung dabei zu sein, findet diese in der Mensa der KGS um 17.30 Uhr statt.

Die Stadt favorisiert einen Rathaus-Neubau für ihre 250 Mitarbeiter, im Erdgeschoss sollen Einzelhandelsgeschäfte untergebracht werden. Die Stadtbibliothek will die Stadt zwischen dem Bahnhof und der Wunstorfer Straße ansiedeln (wir berichteten). Bei der CDU und der SPD kommt der Vorschlag der Verwaltung gut an. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Sebastian Lechner, freute sich über die Entscheidung. „Wir sehen das sehr positiv. Der Vorschlag geht genau in unsere Richtung. Es war immer die Frage, ob es auch ohne das Kaufhaus geht, und das Gutachten zeigt, es geht. Wenn der Rat der Vorlage zustimmt, können wir sofort mit der Ausschreibung beginnen.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Mustafa Erkan sieht in dieser Variante die „riesige Chance, Neustadts Innenstadt wieder attraktiver und lebendiger zu gestalten.“ Die Grünen, die sich bislang für eine Kombi-Lösung mit der Unterbringung der Stadtbibliothek im Rathaus ausgesprochen hatten, planen nach Aussage vom Fraktionsvorsitzenden Dominic Herbst ebenfalls, konstruktiv an der besten Lösung mitarbeiten zu wollen: „Wir freuen uns, dass viele von uns geforderte Punkte bei der Planung des Rathauses berücksichtigt werden. Dies sind vor allem keine Mietlösung für städtische Büroflächen, kein Kauf des ehemaligen Kaufhauses und die Unterbringung der Stadt Bibliothek in neuen Räumen in der Innenstadt.“ Kritik kommt hingegen von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Der Vorsitzende Willi Ostermann bemängelt die kurze Beratungsabfolge. „Das ist uns viel zu knapp. Bei so einem komplexen Thema hätten wir uns mindestens vier Wochen Beratungszeit gewünscht.“ Auch die Kosten bemängelt Ostermann: „Rund 23 Millionen werden bei dieser Variante fällig, das ist ein viel zu großer Brocken für Neustadt. Spätestens 2018 schreibt die Stadt tiefrote Zahlen. Wo soll dann das Geld herkommen?“Außerdem sei nicht klar, wie viel Fläche man für diese Summe tatsächlich bekommt.

Die Stadt hatte zu der üblichen Ratssitzung am 19. Januar noch einen Folgetermin am 25. Januar festgesetzt und hofft, dass auch gleich eine Entscheidung gefällt wird. Direkt anschließend soll mit der Ausschreibung begonnen werden. Für 2019 ist der Baubeginn geplant, 2021 soll das Rathaus dann stehen.

