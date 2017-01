Meterhoher Schutz vorm Wolf

Otternhagen (js). Die Fälle, in denen ein Wolf Schafe gerissen hat, haben ihn verunsichert. Nun sieht Landwirt Lucas Homann Zeit zum Handeln. Um die zwei Hektar große Weidefläche für die Tiere zieht er einen zwei Meter hohen Zaun, der den Wolf von seinem Schafen abhält. „Das kostet uns viel Zeit und Geld“, sagt Homann. „Mit rund 12.000 Euro schlägt die Aktion zu Buche, 80 Prozent davon gibt es als Förderung zurück, aber auch nur für die Materialkosten, alles andere müssen wir aus eigener Tasche finanzieren.“ Um die zahlreichen Pfähle in den Boden zu bekommen, hat er eine Spezialmaschine angefordert, die sie mit einer Schlagkraft von 55 Tonnen in den Boden haut. „Es gibt ganz klare Vorgaben: So muss der Zaun mindestens 30 Zentimeter in die Tiefe ragen, damit der Wolf nicht einfach unterm Zaun hindurchkommt. Anders gibt es auch keine Förderung.“ Dass die Wolfsbestände zurückgehen oder die Politik in dieser Frage ihre Richtung ändert, glaubt Homann nicht. Und so sei der Zaun die einzige Möglichkeit, Schutz zu gewährleisten. „Denn die Tiere sind auch unser Kapital“, fügte er hinzu.

