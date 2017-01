Der kleine Leonard ist der Erste

Hiba Mughrabi und ihr Mann Mohammad Haki mit ihren Kindern Leonard und Lilly sowie Hebamme Kerstin Langer und Dr. Hubert Sommer (v.l.).Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Der kleine Leonard kam als erstes Baby im neuen Jahr zur Welt - und das regionsweit. Um 0.25 wurde er im Neustädter Krankenhaus geboren. Für seine Mutter Hiba Mughrabi ist es das zweite Kind. Auch Tochter Lilly wurde vor zwei Jahren in Neustadt geboren. Die Familie lebt in Garbsen. Hiba Mughrabi kam vor zwei Jahren aus Jordanien nach Deutschland, ihr Mann Mohammad Haki ist Deutscher und bereits seit 1994 hier. Dr. Hubert Sommer, Leitender Arzt der Geburtshilfe, freut sich, dass die Geburt so gut verlaufen ist. Mit 1.098 Kindern, darunter 23 Zwillingsgeburten, konnte das Krankenhaus 159 Geburten mehr als im Vorjahr verzeichnen, eine Steigerung von fast sieben Prozent. Ein Grund für die Steigerung ist sicher die Schließung von Entbindungsstationen in der Stadt Hannover. „Die Frauen fühlen sich bei uns gut aufgehoben“, ist Sommer überzeugt und verweist auf die Säuglingsintensivstation direkt nebenan, wo die Babys im Bedarfsfall ohne Trennung von der Mutter versorgt werden können.

