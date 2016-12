Vorbei mit Glühwein und Eierpunsch

Weihnachtsmarkt immer mehr Besuchermagnet

Immer wieder gern besucht Rosemarie Voigt den kleinen Weihnachtsmarkt und lässt sich von Brigitte König mit einem Glühwein verwöhnen.Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Letzter Tag bei den Königs in der „Glühweinschmiede“. Brigitte König sortiert schon einige Gläser weg - der Weihnachtsmarkt schließt einen Tag vor Silvester seine Pforten. „Es ist super gelaufen“, freut sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Jens.

Schon seit acht Jahren organisieren die Königs den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt vor der Sparkasse. Erstmals ist ihr eigens für den Neustädter Markt gezimmertes Holzhäuschen, die „Glühweinschmiede“, zum Einsatz gekommen. Das Kinderkarussell und die Stände mit Poffertjes und Crepes bringen die Königs ebenfalls Jahr für Jahr mit. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft“, erklärt Brigitte König. Fast an jedem Abend in der Vorweihnachtszeit, wenn das Wetter mitspielte, herrschte reger Besucherandrang. Brigitte Königs Eierpunsch - „ein altes Rezept meiner Großmutter“ - fand ebenso viele Anhänger wie der selbst angesetzte Rumtopf, den sie auf Wunsch in den Glühwein mixte. Oft zu dritt oder viert, versorgten sie aus ihrer Bude heraus die Weihnachtsmarktbesucher mit Getränken. Sogar ein kühles Bier gab es auf Wunsch.

„Ich lasse mir eben jedes Jahr etwas Neues für meine Kunden einfallen“, erklärt Brigitte König. Bei all diesem Engagement lassen sich die Königs die gute Stimmung auch nicht von einigen Nörglern vermiesen, die sich über den kleinen Markt mokieren. „Viele Neustädter wissen uns zu schätzen“, weiß Brigitte König. Stammgast ist zum Beispiel die dritte Kompanie der Schützengesellschaft. Für sie schmiert Brigitte König auch gern einmal belegte Brötchen.

So schaut am heutigen Freitag so mancher Neustädter etwas traurig auf den Abbau der Buden. Aber: „Im nächsten Jahr kommen wir gern wieder“, verspricht Brigitte König.

Ausgabe-Nr. 929 vom 31.12.2016