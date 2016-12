Einbrecher lässt Blutspur am Tatort

Busfahrer am ZOB bestohlen

Suttorf/Poggenhagen/Neustadt (os). Nach früheren Einbrüchen in Suttorf hatten Anwohner „Im Aller“ ihr Haus extra sichern lassen, nun traf es sie trotzdem. Bei den Nachbarn wurde Mit einem Stein wurde die Terrassentür eingeworfen. Weil die Bewohner derzeit im Urlaub sind, stellte laut Polizei erst der „Haushüter“ die Tat fest. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Neben dem Haus des Paares in der Sackgasse, brachen Unbekannte auch noch in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße ein. Auch dort ging die Terrassentür durch einen Stein zu Bruch, der Täter verletzte sich dabei. Über die gefundene Blutspur hofft die Polizei ihm auf die Schliche zu kommen. Seine Beute waren Schmuck und Bargeld.

Im Garten hinter einem Nachbargebäude fanden Anwohner fremde Fußspuren und gehen davon aus, dass nur ihre Anwesenheit verhinderte, dass auch in dieses Haus eingebrochen wurde.

Zwei Taten registrierten die Ermittler auch im Poggenhagener Fritz-Blume-Weg. An einem Einfamilienhaus wurde die Terrassentür zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch 10 Uhr aufgehebelt, ob die Täter bei der Durchsuchung aller Räume auch Beute machten, ist ebenfalls unklar.

An der Haustür eines benachbarten Gebäudes scheiterten der oder die Täter dagegen. Durch ein Fenster waren sie in den Vorbau des Hauses gelangt, dort war jedoch Endstation.

Nur fünf Minuten Abwesenheit reichten einem Dieb, um am Dienstagabend einen Busfahrer am ZOB zu bestehlen. Mit Hilfe eines Notmechanismus gelangte er in den Bus, entwendete die Tasche des Fahrers mit Firmenunterlagen und Bargeld.

Mögliche Zeugen sollten Beobachtungen dem Kommissariat Neustadt, Telefon 05032/9559-115 melden.

