Passat prallt auf Moorstraße gegen Baum

Fahrerin schwer verletzt

Die Kernstadt-Feuerwehr befreite die Fahrerin aus dem Kombi. Fotos: Seitz

Das Wrack hat Totalschaden, nachdem der Wagen frontal einen Baum getroffen hatte. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Warum eine Autofahrerin am gegen 11.30 Uhr von der Moorstraße abkam, mit ihrem Passat mit einem Baum kollidierte und dann in den Graben geschleudert wurde, ist auf den ersten Blick für die Polizei nicht erkennbar. Die 43-jährige Frau war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte von der Feuerwehr aber schnell befreit werden. Wie schwer ihre Verletzungen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in die Medizinische Hochschule Hannover.

Die Fahrerin aus Mardorf war in Richtung Neustadt unterwegs und verlor auf einem komplett geraden Teilstück die Kontrolle über ihren Kombi. Die Moorstraße wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt und ist aktuell - um 12.15 Uhr - noch nicht wieder freigegeben.

Ausgabe-Nr. 927 vom 17.12.2016