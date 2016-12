Wenn ein „Schimmer von Frieden“ mit vorbeugendem Brandschutz kollidiert

Pfadfinder bringen Friedenslicht in Asylunterkunft

Nur für das Foto darf Johannes Zils (v. li.) Mustafa Daghestani und Abdul Quadir Nassan das Friedenslicht weitergeben,

... außerhalb des Gruppenraums durften dann alle ihre Kerze entzünden. Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Jerusalem ist über Wien auch am Rübenberge angekommen (wir berichteten), am Montagabend lieferten es junge Pfadfinder auch in die Flüchtlingsunterkunft an der Bunsenstraße. Organisatorin Veronika Hoffmann erklärte die Aktion auf deutsch, Dolmetscher Adel Amor auf arabisch. Die Pfadfinder hatten als Gebet, das traditionell bei der Weitergabe gesprochen wird, einige Zeilen aus dem Koran ausgesucht. „Die Aktion Friedenslicht ist nicht nur eine christliche“, sagte Pfadfinder-Betreuerin Heidrun Hoffmann. Auch die muslimische Jugend Deutschland verteilt nach ihren Worten mittlerweile das Friedenslicht.

Der „Schimmer von Frieden“, wie Veronika Hoffmann das Licht aus Bethlehem nannte, wollte sich allerdings nicht so recht mit deutschen Brandschutzbedingungen vertragen. Als die Weitergabe beginnen sollte, schritt das Wachpersonal ein. Mit zwei ausgebildeten Feuerwehrleuten unter den Anwesenden wurde dann aber zumindest der Auftakt im Gruppenraum gestattet. Weitere Kerzen wurden vor dem Gebäude entzündet - und wieder gelöscht, bevor es zurück in die Unterkunft ging. Die schlimmen Stunden von Berlin nur wenig später hätte ein längerer "Schimmer von Frieden" aber auch nicht verhindert.

Drucken Versenden Teilen Ausgabe-Nr. 2246 vom 21.12.2016