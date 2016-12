Abgestellter VW-Bus brennt aus

Blaulicht-Marathon in der Kernstadt

Zunächst versucht Passanten den brennenden VW-Bus zu löschen, ...

... die Feuerwehr erledigte das schließlich mit Schaum.

Neustadt (os). Ein gefühlter Blaulicht-Marathon war ab 12 Uhr in der Kernstadt wahrnehmbar. Zunächst war die Feuerwehr zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür in den Mies-van-der-Rohe-Weg alarmiert worden. Kaum waren die ehrenamtlichen Helfer zurück am Gerätehaus, kam der nächste Alarm. Auf einem Parkplatz an der Justus-von-Liebig-Straße qualmte ein VW-Bus stark aus dem Motorraum. Passanten versuchten zunächst, die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen, das gelang aber nur bedingt. Die Feuerwehr brach die Motorhaube auf und erstickte den Brand mit Schaum. Zwei Rettungsdiensteinsätze hatten zwischendurch den Eindruck vom Blaulicht-Marathon noch verstärkt.

