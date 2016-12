Kommt der Neubau der Leinebrücke viel später als erwartet?

Einspurigkeit der B 6 könnte weitaus länger dauern

Seit Ende November ist die Bundesstraße 6 in Höhe der Leinebrücke einspurig. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (js). Die Leinebrücke ist in die Jahre gekommen und trägt nicht mehr die Last des aktuellen Fahrzeugaufkommens. Für die Autofahrer bedeutet das seit Ende vergangenen Monats: Die Bundesstraße 6 ist hier nur einspurig befahrbar. Bis der Verkehr hier wieder zweispurig rollt, könnte es länger dauern als geplant (wir berichteten). Auf Nachfrage vom stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion, Stefan Birkner, antwortete die Landesregierung nun, dass für eine schnellere Umsetzung das Gesamtvorhaben in drei Teilprojekte unterteilt wurde: Eines für die Erneuerung der Leinebrücke, das zweite für den Umbau der B 6 sowie eines für die Brücke bei Himmelreich. Demnach sei mit einem ersten Planfeststellungsbeschluss erst in sechs Jahren zu rechnen. „Es ist nicht hinnehmbar, dass mit einem ersten Planfeststellungsbeschluss erst in sechs Jahren zu rechnen ist und die anderen auf den Sankt-Nimmerleinstag vertagt werden. Das ist alles viel zu spät! Das Projekt muss personell und materiell besser ausgestattet werden. Eine viel befahrene Straße wie die B 6 muss schnellstmöglich wieder voll befahrbar sein“, so Birkner.

Offen lässt die Antwort der Landesregierung, ob die jeweils gesonderten Planfeststellungsverfahren parallel laufen können oder ob beispielsweise erst das Verfahren für den Umbau der B 6 auf gesicherten Beinen stehen muss, um mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Neubau fortfahren zu können. Wäre dies der Fall, könnte ein Neubau erst in relativ ferner Zukunft realisiert werden, Autofahrer bis dahin nur einspurig die B 6 an dieser Stelle passieren. Bei der Straßenbaubehörde will man über die Fertigstellung eines Neubaus kein genaues Datum angeben. „Dies wäre zum jetzigen Zeitpunkt Glaskugel-Leserei“, sagt Sprecherin Heike Haltermann. Klaus Abelmann von der Region Hannover, die für das Planfeststellungsverfahren zuständig ist, sagte: "Wir wissen gar nicht, was das Land da vorhat. Uns ist kein Verfahren bekannt."

Das Land plant auf Nachfrage Kosten von rund 13 Millionen Euro ein, insgesamt müssen in ganz Niedersachsen 54 Brücken erneuert und drei Bauwerke verstärkt werden.

Drucken Versenden Teilen Ausgabe-Nr. 927 vom 17.12.2016