Zum Abschied ein Rundflug

Hubschrauber BO 105 wird ausgemustert

Bordenau (os). Ungewöhnliches Bild am trüben Dienstagshimmel: 18 Bundeswehrhubschrauber knatterten um die Mittagszeit über den Ort weg in Richtung Fliegerhorst, Formationsflüge wie dieser sind sonst eher selten zu beobachten. NZ-Leser Swen Portala und unser Mitarbeiter Rolf Glade hatten das Spektakel per Handykamera festgehalten.

Der Anlass war dann auch ein Besonderer: Die Helikopter vom Typ BO 105, teils ehemalige Panzerabwehr- teils Verbindungshubschrauber, waren am Dienstag zum letzten Mal am deutschen Himmel unterwegs. Der Typ wird zum 31. Dezember bei der Bundeswehr komplett außer Dienst gestellt, der 13. Dezember war als letzter Flugtag festgelegt. Deshalb war der Formationsflug mit allen tauglichen Maschinen genehmigt worden. Von Celle aus flogen die 18 Helikopter alle niedersächsischen Standorte an und landeten schließlich wieder am Ausgangspunkt.

