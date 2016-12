Kreuzungsumbau: Die Bäume fallen zuerst

Baumaßnahme beginnt im April

Am Samstag früh werden insgesamt acht Bäume an der Mecklenhorster Straße gefällt. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Die Sanierung der Mecklenhorster Straße im zweiten Bauabschnitt beginnt zwar erst im April, aber acht Bäume an der Kreuzung zur Hannoverschen Straße werden bereits am kommenden Samstag, 17. Dezember, gefällt. Die Arbeiten starten um 7.30 Uhr.

Wie berichtet, kommt im nächsten Jahr auf die Stadt erneut eine langwierige Baustelle zu. Neben der Grundsanierung der Mecklenhorster Straße von der Löwenbrücke bis zur Unterführung der Bundesstraße 6 steht auch der Umbau der Kreuzung Hannoversche Straße an. Hier sieht der Plan vor, den Straßenverlauf so zu verbreitern, dass große Lastwagen und Busse ohne Probleme auf die Mecklenhorster Straße in Richtung Gewerbegebiet abbiegen können. Die erste Idee, hier einen Kreisel zu realisieren, ließ sich aus Platzgründen nicht umsetzen.

Für den Kreuzungsumbau muss das grüne Dreieck, auf dem sich bis vor kurzem noch die Gedenkstätte für gefallene englische Soldaten des zweiten Weltkriegs befand, weichen - und damit auch fünf große Laubbäume. Außerdem müssen zwei Bäume an der Hannoverschen Straße gefällt werden, ebenso ein Baum an der Mecklenhorster Straße vor einer Pizzeria.

Die Stadt führt die Baumaßnahme zusammen mit dem Straßenbaulastträger der Landesstraße, dem Land Niedersachsen, durch. Die Mecklenhorster Straße wird dafür erneut über Monate nur eingeschränkt befahrbar sein oder aber komplett gesperrt. Die Umleitung läuft über die B 6.

