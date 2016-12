Dubai muss wohl ein Traum bleiben

15 Jahre (K)Leinegarde und ein tolles Jahr gefeiert

Die (K)Leinegarde gibt es seit 15 Jahren, der Nachwuchs hatte zur Feier eine weihnachtliche Überraschung einstudiert.

Patrick Riedemann (v.li.) ist zehn Jahre dabei, Max Depner schon 15, ebenso wie Maira Jäkel und Jaqueline Ostermeyer. Für zehn Jahre wurde auch Majid Harb geehrt, Finja Steinbach für fünf Jahre. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Neben der eigenen Veranstaltung „Leinegarde präsentiert ...“ war das Taptoe in Delft „das“ Highlight für die Leinegarde 2016. „Vier Tage mit drei Shows rund um die königliche Kathedrale, dazu die vielen Musikgruppen, das war etwas ganz Besonderes“, schwärmt Leinegarde-Sprecherin Melanie Sonntag auch noch nach der Jahresabschlussfeier des Musikzuges. Zudem waren die Auftritte für viele Musiker die Abschiedsvorstellungen als Aktive - nicht zuletzt für Corpsleiter Thomas Lupke als Stabführer.

Besonders macht die Saison aber auch, dass zwei Programme parallel gespielt wurden. Neben der laufenden Show wurde bereits die neue vorbereitet, die bei „Leinegarde präsentiert ...“ ihre Premiere hatte. Die ausverkaufte Doppelshow zeigte aber auch, wie groß das Trompetershowcorps des DRK mittlerweile ist. Mit (K)Leinegarde und Juniorcorps waren beim Finale 72 aktive Musiker auf dem Feld. Mit 96 Mitgliedern ist der Musikzug aktuell auch stärker denn je. Auch die zusätzliche Verstärkung für die Heimspiel-Show durch die HipHop-Tänzerinnen des TSV Mühlenfeld erwies sich letztlich als Gewinn, „auch wenn es anfangs durchaus skeptische Stimmen gab“, so Sonntag.

Wenig Zweifel bestanden dagegen von Beginn an bei der Einrichtung der (K)Leinegarde. Die existiert mittlerweile 15 Jahre und hat schon für reichlich musikalischen Nachwuchs für die „Großen“ gesorgt. „Mit dem Juniorcorps zusammen bedeutet das zwar einigen Aufwand, der lohnt sich aber auf jeden Fall“, sagt Melanie Sonntag. Kinder ab sieben Jahre, die Lust auf Musik haben und diese gern bei der (K)Leinegarde austesten möchten, können immer freitags ab 16.30 Uhr in die KGS-Halle kommen oder sich vorher bei Sonntag unter 05032/4085 informieren.

Konkrete Pläne für 2017 werden bei der Leinegarde derzeit geschmiedet, fest steht bereits eine Wiederholung der Taptoe-Teilnahme in Delft. Zwei weitere Gastspiele in den Niederlanden und eines in Frankreich sind vorgesehen. Einer ganz besonderen Einladung werden die Neustädter Musiker aber nicht folgen können: „Nach Delft wurden wir zu einem Auftritt in Dubai eingeladen“, so die Sprecherin. „Die Anreise können wir aber leider nicht finanzieren.“

