Am Ehrenmal nagt der Zahn der Zeit

Dieses Ehrenmal muss dringend saniert werden, finden Hans-Erich Hergt (li.) und Dirk-Uwe Kemmerich. Kaum einer der 107 Namen ist noch zu erkennen.

Neustadt (dgs). Am Ehrenmal für die gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg nagt der Zahn der Zeit. Dabei jährt sich im November 2018 das Kriegsende zum 100. Mal. „Bis dahin sollte das Monument restauriert werden“, wünschen sich der ehemalige Ortsbürgermeister Hans-Erich Hergt und Dirk-Uwe Kemmerich, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft. Sie wollen am heutigen Mittwoch auf der Ortsratssitzung der Kernstadt ihr Anliegen vortragen.

„Jeder private Besitzer eines Denkmals wird von der Stadt ermahnt, wenn er sich nicht um den Erhalt kümmert“, moniert Hergt. Denkmalschutz sei eine Verpflichtung, auch für die Stadt.

Seit 1925 steht das Ehrenmal in dem kleinen Wäldchen an der Suttorfer Straße, zusammen mit weiteren Stelen, die an die Opfer und Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges erinnern und einer neuen Gedenkstelle für die bei Kriegsende 1945 gefallenen englischen Soldaten auf der Leinebrücke.

„Man hat damals nach einem schönen Platz gesucht“, berichtet Hergt, der gerade zusammen mit der Historikerin Dr. Claudia Condry und Hartmut Dyck ein Buch über den Ersten Weltkrieg verfasst. Dazu haben die Autoren Neustädter Familien interviewt, in Archiven recherchiert und alte Kriegstagebücher gelesen.

„Unseren Helden 1914 - 1918“ steht auf dem Monument und die Namen von 107 gefallenen, oft sehr jungen Männern. „Viele Nachnamen kennt man noch heute“, sagt Hergt - wenn man sie denn lesen könnte.

Vor einigen Jahren wurde das Ehrenmal bereits saniert. Damals war es noch überdacht. Das Dach ist weg, dafür war der steinerne Block um so mehr Wind und Wetter ausgesetzt. In großen Flächen platzt jetzt der Beton ab, Feuchtigkeit kann eindringen. „Es muss dringend etwas geschehen“, so Kemmerich.

Der Ortsrat sei für die Angelegenheit das richtige Gremium, ist Hergt überzeugt - auch wenn die Ortsratsmittel sicher nicht für die Sanierung ausreichten. Die Sitzung beginnt heute Abend um 18 Uhr im Verwaltungsgebäude an der Nienburger Straße.

